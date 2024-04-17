الأمن العام يكشف ملابسات مقتل نجار بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة، من كشف ملابسات واقعة مقتل نجار بالفيوم وضبط مرتكب الواقعة.

وقال بيان أمني، اليوم الأربعاء: “فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (نجار - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر، بالفحص وبسؤال (نجل خاله)، قرر أنه أثناء تواجد المتوفى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه و(سباك - مقيم بدائرة القسم) على إثر وجود خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب”.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.