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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن العام يداهم أوكار تجار المخدرات بـ4 محافظات

الامن العام يداهم
الامن العام يداهم اوكار تجار المخدرات ب4 محافظات
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واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – الأقصر – البحر الأحمر - البحيرة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقد تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط(عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة) وبحوزته ( بندقية خرطوش– 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الأقصر

ضبط ( 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات).           

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط(سيدتان - مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش).   

مديرية أمن البحيرة

 ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص) وبحوزته (فرد محلى وطلقة – 2,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(950 ألف جنيه) تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مساعد وزير الداخلية مديريات الجيزة الأقصر البحر الاحمر مديرية امن الجيزة مديرية أمن الأقصر