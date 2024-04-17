الأمن العام يداهم أوكار تجار المخدرات بـ4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – الأقصر – البحر الأحمر - البحيرة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقد تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط(عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة) وبحوزته ( بندقية خرطوش– 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الأقصر

ضبط ( 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات).

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط(سيدتان - مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص) وبحوزته (فرد محلى وطلقة – 2,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(950 ألف جنيه) تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.