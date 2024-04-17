إياب دوري الأبطال.. ساكا وجيسوس يقودان التشكيل المتوقع لأرسنال أمام بايرن ميونيخ

يحل فريق أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا ثقيلًا على نظيره بايرن ميونيخ الألمانى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات إياب ربع نهائى "الشامبيونز ليج".

وانتهى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين على ملعب "الإمارات"، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، سجلها بوكايو ساكا فى الدقيقة الـ12 لأرسنال، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب لياندرو تروسارد فى الدقيقة الـ76، بينما جاء هدفا بايرن ميونيخ عن طريق اللاعب سيرج جنابري فى الدقيقة الـ 18، وهاري كين فى الدقيقة الـ 32 من ضربة جزاء.

ومن المتوقع أن يخوض الإسبانى ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق ارسنال، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، ياكوب كيفيور

خط الوسط: أوديجارد، رايس، هافيرتز

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جيسوس.

ويسعى كل فريق لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد ضياع اللقب المحلى لكل منهما، حيث فشل فريق أرسنال فى الاحتفاظ بصدارة جدول المسابقة بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد وذلك على ملعب "الإمارات".