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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة عاطل بالإسكندرية

ضبط 15 كيلو جرام
ضبط 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 كيلوجراما لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة عاطل بالإسكندرية بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بـ1,570 مليون جنيه.
 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 كيلوجراما لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة).
  هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,570 مليون جنيه) تقريباً
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

ضبط 15 كيلو جرام الحشيش الأقراص المخدرة