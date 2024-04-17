"لا للتنمر".. جامعة القناة تدرب معلمي مدرسة مصطفى الخياط على مواجهة التنمر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القناة ندوة توعوية لمعلمي مدرسة مصطفى الخياط الرسمية للغات للتعليم الأساسي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم حول التنمر "لا للتنمر" بعنوان "ترقية السلوك الإنساني لطلاب ومدرسي المدارس"، في إطار مسئولية الجامعة المجتمعية وبوصفها بيت خبرة.

ويأتى تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ووفق توجيهاته بأهمية التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وتقديم الدعم اللازم لحل مشكلات المجتمع، وتدريب الأفراد وتوعيتهم بما يضمن حياة أفضل- وضمن مبادرة Stop-

وحاضرت بالندوة الدكتورة رحاب حسن كفل الأستاذ المساعد بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض، حيث تناولت تعريف التنمر، وأشكاله (التنمر اللفظي- الجسدي- التنمر العاطفي)، وأسبابه، وأماكن حدوث التنمر، وآثاره الجسدية والنفسية التي قد تصل للانتحار.

وتناولت كذلك التنمر المدرسي وأرجعته إلى خلل مدرسي أو الألعاب الإلكترونية الدافعة للعدوانية، وأشارت إلى علاماته المتمثلة في انسحاب الطفل من الأنشطة، وابتعاده عن الأصدقاء والتجمعات، إهمال الواجبات المدرسية، فقدان أو زيادة الشهية، ويعاني الطفل المعرض للتنمر من العصبية والغضب أو القلق الزائد.

وتطرقت إلى التنمر الإلكتروني واستغلال التكنولوجيا والإنترنت وتقنياته لإيذاء أشخاص آخرين.

ونصحت بضرورة الملاحظة الجيدة من الآباء، والبدء الفوري في حوار هادئ مع الطفل المتعرض للتنمر، وتعليمه كيفية التعامل مع التنمر، وألا يكون دائم التسامح حتى لا يبدو ضعيفا، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه، والمشاركة في الألعاب الجماعية بما يعزز روح التعاون ويبعد مفهوم (الأنا)، وعرضت لنماذج من الأنشطة المدرسية والألعاب الجماعية التي ينصح بتأديتها لعلاج التنمر ومواجهته.

وأقيمت الندوة بإشراف تنفيذي إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.