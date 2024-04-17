إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " باريس – شرق العوينات" بعد قرية الثمانين بـ20 كم أسفر عن إصابة كل من عبد الرحيم مصطفى قاسم، 47 عامًا من محافظة الأقصر، كمال أبو الحجاج محمود، 32 عامًا، من الأقصر، سيد حسن، 35 عامًا من الأقصر، أحمد إبراهيم الخضري، 46 عامًا من الأقصر.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزي للعلاج، وجرى تحويل المصابين الأربعة لمستشفى حورس بمدينة الأقصر عن طريق سيارتي إسعاف من خلال طريق " باريس – الأقصر".

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتواصل وحدة مرور مركز باريس بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.