صحة غزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات.. 56 شهيدًا و89 مصابًا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ194 على قطاع غزة.

وقال التقرير الصادر عن وزارة الصحة، اليوم الأربعاء: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 56 شهيدا و89 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت الصحة في غزة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتابعت الوزارة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33899 شهيدا و76664 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".