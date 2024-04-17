إيران: أساطيل البحرية ترافق سفننا التجارية حتى البحر الأحمر

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الادميرال شهرام إيراني، أن أساطيل الجيش سترافق سفننا التجارية، والآن المدمرة جماران متواجدة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر.

وقال الأدميرال إيراني، على هامش استعراض عيد الجيش في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة سفننا التجارية، والآن المدمرة جماران متواجدة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر.

وأضاف: نرافق سفننا من خليج عدن إلى قناة السويس ومستعدون لحماية سفن الدول الأخرى أيضًا.

وتابع قائلا: "منذ فترة طويلة، تغير ميزان القوى في المنطقة بوجود قوة المقاومة، وبعد عملية الوعد الصادق، ثبت للجميع أن المسلمين يتحدثون عن نفس الشيء، وهو نصرة المظلوم ومواجهة الظالم".

وأشار قائد بحرية الجيش الإيراني إلى أن عملية الوعد الصادق أثبتت للعالم أجمع كيف تعمل القوة الحقيقية والقوة المزيفة في الميدان.

وقال الأدميرال إيراني: إن شاء الله ستستيقظ حكومات المنطقة وتحقق رغبات شعوبها وتنتبه إلى ما تريده شعوبها.