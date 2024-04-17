وزير خارجية إيطاليا يدعو إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في غزة

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة، مؤكدا أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وقد دعمت إيطاليا في البداية تصرفات إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر لكنها خففت في الآونة الأخيرة من دعمها في ضوء مقتل الآلاف من المدنيين.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ستامبا اليومية، أكد تاجاني أن الحرب في غزة اندلعت بسبب الهجوم "الهمجي" الذي شنته حماس بحسب قوله.

وأضاف: "لكن وقف إطلاق النار ضروري الآن. ويجب على إسرائيل أن توقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على السكان الفلسطينيين"، نقلا عن وكالة رويترز.

وأجريت المقابلة قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الغنية الذي سيستضيفه تاجاني في جزيرة كابري الإيطالية. وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.