روسيا تشن هجومًا مكثفًا للسيطرة على مدينة تشاسيف يار الأوكرانية.. فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "روسيا تشن هجومًا مكثفًا للسيطرة على مدينة تشاسيف يار الأوكرانية".

وقال التقرير: "تطور جديد تشهده ساحة الحرب المستعرة بين أوكرانيا وروسيا منذ عامين قد يقلب دفة الصراع لصالح موسكو، والتي تسعى خلال المرحلة الراهنة بكل ما تملك من أسلحة وخطط للسيطرة على بلدة تدافع عنها أوكرانيا باستماتة رغم ضراوة القصف الروسي".

وأضاف: "شازفيار، بلدة تقع على بعد 12 كيلو مترا فقط من مدينة باخموت شرق أوكرانيا، التي سيطرت عليها روسيا في مايو الماضي بعد أشهر من قتال دام".

تؤكد تقارير إعلامية أنه بمجرد السيطرة عليها ستتمكن روسيا من شن هجمات مباشرة على مدن أوكرانية محصنة.

تقارير إعلامية روسية وأوكرانية كشفت عن تحرك روسي مكثف خلال الساعات الماضية ووصول مظليين لأطراف البلدة التي يقول القائد الأعلى في كييف إن موسكو تريد السيطرة عليها بحلول التاسع من مايو المقبل باعتباره التاريخ الذي تحتفل فيه روسيا بالنصر السوفيتي على ألمانيا النازية.