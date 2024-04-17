القوات الأمريكية تعلن التصدي لطائرتين مسيرتين للحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، إن قواتها اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وأضافت القيادة المركزية المعروفة اختصارا بـ"سنتكوم" في بيان قولها "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من جانب السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

وفي التفاصيل، قال البيان إنه "تقرر أن الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة. لذلك تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وسفن التحالف والسفن التجارية".

والاثنين، أعلنت "سنتكوم" أن قواتها دمرت، الأحد، الموافق 14 أبريل أربع طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن "دفاعا عن النفس".

وذكرت القيادة في تحديث بشأن عملياتها أن الحوثيين أطلقوا السبت صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن من منطقة يسيطرون عليها باليمن.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.