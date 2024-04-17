البيت الأبيض: سنفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه "يتوقع" أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها قريبا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في بيان إنه "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برامجها للطائرات المسيرة والصواريخ" بالإضافة إلى كل من الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيين.

وأضاف "نتوقع أن يحذو حلفاؤنا وشركاؤنا حذونا قريبا بعقوباتهم الخاصة".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "هذه العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تدابير أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية".

وذكر ساليفان بأن واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران بسبب علاقاتهم "بالإرهاب وتمويل الإرهاب وبأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة وبانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وبدعم جماعات إرهابية وكيلة" لطهران.

كما أكد مستشار الأمن القومي إلى أن القوات الأمريكية ستعزز جاهزيتها للتصدي لأي قصف إيراني جديد بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وشدد ساليفان على أن "الضغوط ستستمر" على إيران.

وقال "لن نتردد في مواصلة اتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم ومع الكونجرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار".