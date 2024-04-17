شوشة يثمن دور فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء

ثمن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الكبير الذي يقوم به فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في استقبال المساعدات المتنوعة وإيصالها إلى قطاع غزة وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بجانب تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة شمال سيناء.

وأكد المحافظ خلال استقباله مجلس إدارة الهلال الأحمر برئاسة الدكتور خالد زايد، على الدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني خلال احداث غزة وخاصة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

من جانبه وجه الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الشكر الي محافظ شمال سيناء على الدعم الكبير والي وزيرة التضامن الاجتماعي علي تجديد الثقة في مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء.

واستعرض زايد الجهود التي قام بها الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية من خلال تقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين واستقبال وتخزين وايصال المساعدات لقطاع غزة وإيفاد القوافل العلاجية وتوزيع المساعدات وتدريب المتطوعين الجدد وغيرها من الجهود.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارا تحت رقم 177 في ابريل الجاري لتجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية.