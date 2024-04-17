اختل توازنه.. الاستعلام عن صحة عامل سقط من علو بالعجوزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لعامل "فني تكييف"؛ إثر سقوطه من علو بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالعجوزة، لسؤاله عن أسباب سقوطه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط فني تكييف يدعى "بخيت. ث" 57 سنة فني تكييف إثر اختلال توازنه.

نُقل المُصاب إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.