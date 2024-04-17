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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت منزلًا حتى اللحظة.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية مردا شمال سلفيت وفتشت عددا من المنازل فيها.

وتتعرض القرية لاقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، ولإغلاقات متكررة لمدخليها الرئيسيين.
 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة طوباس فلسطين الضفة الغربية