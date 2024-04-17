قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت منزلًا حتى اللحظة.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية مردا شمال سلفيت وفتشت عددا من المنازل فيها.

وتتعرض القرية لاقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، ولإغلاقات متكررة لمدخليها الرئيسيين.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.