مذبوحة داخل شقتها.. تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بالعمرانية

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة؛ لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل مصابة بشلل نصفي مذبوحة داخل شقتها وسرقة محتويات الشقة بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار لبيان دخول وخروج الجناة وسرعة تتبع خط سيرهم وضبطهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "آمال" 55 سنة، مريضة شلل نصفي بها آثار طعنة نافذة بالرقبة مع وجود بعثرة في محتويات الشقة وبالتقابل مع نجلتها موظفة أفادت بأنها تقيم رفقة والدتها وأنها فور عودتها من العمل وجدت والدتها مقتولة فقامت بابلاغ الشرطة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.