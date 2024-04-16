22 عرضا يشاركون بمهرجان عشيات طقوس المسرحية في دورته الـ17

أعلن الدكتور فراس الريموني رئيس مهرجان عشيات طقوس المسرحية، مساء اليوم الثلاثاء، عن العروض المسرحية المشاركة في المسارات الثلاثة بالدورة السابعة عشر التي تحمل اسم الفنان خالد الطريفي.

تنطلق هذه الدورة في الفترة من 28 مايو المقبل، وتستمر حتى 1 يونيو 2024، وتقدم الأعمال المسرحية المشاركة على مدار خمسة أيام في عدة فضاءات، وهي: المركز الثقافي الملكي، ومسرح أسامة المشيني، ومسرح شمس، وساحة مديرية المسرح والفنون، ومسرح سمير الرفاعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقاقة والجامعة الأردنية، وأمانة عمان الكبرى، ونقابة الفنانين الأردنيين، ومسرح شمس، ومجموعة من الشركاء.

جاءت العروض المشاركة كالاتي: «العزف على النوى» لفرقة النجاح المسرحية، ومن إخراج عيسى الصبح، و«أنصاف» لفرقة أوفير المسرحية، ومن إخراج المعتمد اليافعي، من سلطة عمان، ومن المملكة العربية السعودية «القيد» لفرقة بصمة المسرحية، وإخراج موسى أبوعبدالله، ومن الجزائر «لست وحدي» لفرقة التعاونية فن المسرح، وإخراج جمال قرمي، ومن المملكة الأردنية الهاشمية «يا طالع الجبل» لفرقة مسرح الشمس، وإخراج د.عبدالسلام قبيلات، و«النقيذ» لفرقة لمة فن المسرحية، وإخراج فداء ابوحماد، و«زلزال» للمخرجة ميس الزعبي، و«في انتظار جودو» للمخرجة رشا المليفي، و«انثى الثور» للمخرج كامل الشاويش، و«الزمن» للمخرج أحمد إسماعيل، و«جثة على الرصيف» للمخرج عمر الصرايرة، و«نبأ عاجل» للمخرج صلاح الدين عيسى، و«أرواح معلقة» للمخرج عمر المصاليخ.

ومن العراق، مسرحية «سكيزوفرانيا» لفرقة المستنصرية، وإخراج عبدالرضا جاسم، ومن كردستان العراق، مسرحية «سلمى» لفرقة هوار المسرح، وإخراج نجاة نجم، ومن تونس مسرحية «فولارة» للمخرج الطاهر الرضواني، ومن مصر، عرض «اه كارميلا» لفرقة أكاديمية الفنون المسرحية، وإخراج أشرف محمد علي، ومن المغرب، عرض «نزيف الزنزانة7» لفرقة تياترو، وإخراج أمين بوجميل، ومن ليبيا، عرضين «من الشعر ما بتر» لفرقة القوريني المسرحية، وإخراج عز الدين الدويلي، و«الجنرال» لفرقة أجيال مسرحية، وإخراج علي بوفزير، ومن السودان، عرض «المحارب الأخير» لجمعية الكندي المسرحية، وإخراج خلف الله آمين، ومن البحرين، عرض «التيه» لفرقة مسرح الريف، وإخراج جاسم العالي التيه.



