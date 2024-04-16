المقاولون يستأنف تدريباته دون راحة استعدادا لبلدية المحلة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بملعبه بالجبل الأخضر دون الحصول على راحة بعد خوض مباراة بيراميدز في مؤجلات الدوري الممتاز.

بدأ المقاولون اليوم استعداداته لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها الجمعة المقبل بملعب غزل المحلة فى افتتاح مباريات الفريق بالدور الثاني لمسابقة الدوري.

وحرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون على عقد جلسات مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء مع عمل تدريبات تخصصية خاصة لعلاج مشكلة إهدار الفرص والتي حرمت الفريق من ترجمة عدد من المحاولات والفرص السهلة في المباراة الأخيرة وخاض الفريق مرانا قويا للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز التي انتهت بخسارة الفريق بثنائية.

وطالب عودة اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة بيراميدز والتجهيز للمواجهة المقبلة أمام بلدية المحلة في الجولة ال18 لمسابقة الدوري الممتاز.

تنطلق صافرة مباراة المقاولون مع بلدية المحلة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الرابعة عصرا.