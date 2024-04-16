الأقصر تشهد إطلاق مؤتمر ترويجي لتوطيد التعاون بين مصر والصين.. صور

انطلق، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الترويجي «التقاء نهر النيل ونهر ليانج ما» في إطار تعزيز التبادل السياحي والثقافي والتجاري بين مصر والصين، والذي نظمته هيئة السياحة الصينية، والسفارة الصينية لدى مصر، والملحق الثقافي الصيني بجمهورية مصر العربية، والحكومة الشعبية لمنطقة تشاويانج في بكين، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر.

وأقيمت فعاليات المؤتمر بمشاركة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ووين شيان الأمين العام لمنطقة تشاويانغ فى بكين، وتشانج اي المستشار الثقافي بسفارة الصين لدى مصر، والسفير المصري السابق لدى بكين ومستشار محافظ البنك المركزي المصري السابق، وياسر عبد الرازق مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمدينة الأقصر، ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات السياحية والثقافية.

واستهدف المؤتمر الترويجي «التقاء نهر النيل ونهر ليانج ما» إلى تعزيز التبادل والتعاون بين مصر والصين، فى المجالات السياحية والثقافية والتجارية عبر النهرين «نهر النيل ونهر ليانج ما» وكذلك للكشف التدريجي عن مخطط التنمية التعاونية بين الجانبين، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية فى مجال السياحة والثقافة التي يتمتع بها الجانبين، وفرص تعزيز التعاون فى ظل القواسم الحضارية المشتركة بين مصر والصين.

وبدأت الفاعليات، بعرض فيديو ترويجي لمقاطعة تشاويانغ السياحية فى بكين يتضمن التعريف بأهم المناطق والأنشطة السياحية بها، واستعراض لأهم الفاعليات السياحية التى استضافتها منطقة تشاويانغ باعتبارها منطقة أعمال ونافذة ثقافية تنموية يقودها الابتكار ببكين، كما قدمت ممثلة هيئة تنشيط السياحة المصرية بالأقصر شرحًا باللغة الصينية، عن أهم المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر.

وخلال كلمته عبر وين شيان الأمين العام لمنطقة تشاويانغ فى بكين عن سعادته لتواجده بالأقصر التى استمتع بزيارتها العديد من المرات خاصة وان الحضارة المصرية القديمة لها أثر كبير على كافة ثقافات وحضارات الشعوب المختلفة، مؤكدًا سعى السفارة الصينية الدائم لخلق المزيد من فرص التعاون والتبادل الثقافي والمعرفى بين مصر والصين.

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