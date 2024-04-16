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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

غدًا.. وزير خارجية أرمينيا يقوم بأول زيارة إلى السعودية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية

أرمينيا
أرمينيا
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يقوم وزير الخارجية الأرميني أرارات ميزويان بزيارة إلى المملكة العربية السعودية يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر أن يجتمع خلالها مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السكرتير الإعلامي بوزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، إن الزيارة تعتبر أول زيارة رفيعة المستوى تنطلق من أرمينيا إلى المملكة العربية السعودية بعد تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد كبير الدبلوماسيين الأرمن عددا من الاجتماعات الأخرى مع الشركاء في السعودية.

يُذكر أنه في نوفمبر من العام الماضي، أعلنت أرمينيا توقيع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين يريفان والرياض، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأرمينية.

السعودية وزير الخارجية الأرميني زيارة العلاقات الثنائية