الدهراوي يتفقد صالة استاد القاهرة قبل انطلاق بطولة البريميرليج للكاراتيه

تفقد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، صالة 1 باستاد القاهرة الدولي للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة الدوري العالمي «البريميرليج» للكاراتيه في الفترة من 19 حتى 21 أبريل الجاري.

وقام الدهراوي بصحبة استيبان بيريز مشرف الاتحاد الدولي للعبة، بتفقد الصالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي التي ستشهد منافسات البطولة للاطمئنان على جاهزيتها الكاملة قبل انطلاق الحدث العالمي.

وتواجد رفقة الدهراوي وبيريز، خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد .

من جانبه أشاد بيريز بمجهودات الاتحاد وبالتجهيزات والاستعدادات النهائية للصالة لاستضافة البطولة.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق إلى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

ويشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، مايقرب من 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، ويشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

جدير بالذكر أن خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد نجح في إنهاء العديد من الملفات الخاصة باستضافة القاهرة للبطولة وفتح خطوط اتصالات مع العديد من رؤساء اللجان للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل إنطلاق هذا الحدث الضخم .