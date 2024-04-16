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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

لأول مرة منذ 2022.. وزير دفاع أمريكا يتحدث مع نظيره الصيني

وزير دفاع أميركا
وزير دفاع أميركا يتحدث مع نظيره الصيني
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تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، مع نظيره الصيني، الأدميرال دونغ جون، لأول مرة منذ عدة أشهر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضحت قناة سكاي نيوز، أنه كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوستن مع دونغ جون، والمرة الأولى التي يتحدث فيها بشكل مطول مع أي نظير صيني منذ نوفمبر 2022. وتأتي المكالمة في الوقت الذي من المتوقع أن يسافر فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر لإجراء محادثات.

وأضافت أن واشنطن وبكين تعملان على توسيع الاتصالات وتخفيف التوترات المتصاعدة. وتوقفت الاتصالات العسكرية بين البلدين في أغسطس 2022.

وأشارت إلى أنه بدأ ذوبان الجليد في العلاقات بين القوتين العالميتين في نوفمبر الماضي، عندما التقى الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو.

وزير الدفاع الأميركي نظيره الصيني واشنطن وبكين