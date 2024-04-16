الأهلي يطلب السعة الكاملة للجماهير في مواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بطلب للجهات المختصة لحضور السعة الكاملة للجماهير باستاد القاهرة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري في التاسعة مساء على استاد القاهرة.



وطلب الأهلي خلال الاجتماع الأمني والتحضيري للمباراة حضور الجماهير بالسعة الكاملة في استاد القاهرة الدولي.

وينتظر مسئولو الأهلي رد الجهات الأمنية خلال 24 ساعة وتحديد عدد الجماهير المقرر حضورهم للمباراة.

وكانت الجهات المعنية وافقت على حضور 30 ألف متفرج للنادي الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي سيواجه مازيمبي في الكونغو يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا .

وتغادر بعثة الأهلي إلى الكونغو غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة مازيمبي ويترأس البعثة محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي.