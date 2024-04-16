شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاربعاء ، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد والسواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد الاربعاء نشاط رياح علي مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية علي مناطق من غرب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 37 للعظمي والصغرى 20 ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 22 درجة.