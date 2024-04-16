21 أبريل.. ورشة عمل حول جودة التعليم بجامعة أسيوط

أعلن مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد، بجامعة أسيوط عن عقد ورشة عمل عن "جودة التعليم كمدخل للتحول لجامعات الجيل الرابع"، والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 21 من أبريل ٢٠٢٤، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بقاعة الدكتور محمد رأفت بالمبني الإداري.

تأتي الورشة تحت إشراف، الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد، ويحاضر فيها الدكتورة أماني محمد شريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، ونائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد.

تهدف الورشة إلى التعريف بجامعات الجيل الرابع، ومستحدثات الثورة الصناعية الرابعة، والخامسة، وكيفية الاستفادة منها في مختلف المجالات، كما تناقش الورشة عدة محاور منها: خصائص جامعات الجيل الرابع، وأهدافها، ملامحها، ومتطلبات تحول جامعة أسيوط لجامعة من الجيل الرابع، ومعوقات التحول إلي جامعة من الجيل الرابع، وإستراتيجية مقترحة لتحويل جامعة أسيوط لجامعة من الجيل الرابع.

