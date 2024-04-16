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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الطب الشرعى يفحص جثة ربة منزل توفيت إثر سقوطها من علو بالوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة ربة منزل إثر سقوطها من علو، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بإنتداب الطب الشرعى لفحص الجثة وبيان عما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة ربة منزل وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة افادوا باقدامها على إنهاء حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات أسرية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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