أياب دورى الأبطال.. موراتا يقود التشكيل التوقع لأتلتيكو مدريد أمام بوروسيا

يحل فريق أتلتيكيو مدريد الإسبانى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا ثقيلا على نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، وذلك على ملعب " سيغنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات أياب ربع نهائى بطولة دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج".

وكان لقاء الذهاب الذى جمع بينهما على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، قد انتهى بفوز فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين لهدف، سجل هدفى الفريق الإسبانى اللاعب رودريغو دي بول بعد دقائق فقطمن انطلاقة المباراة، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب سامويل لينو فى الدقيقة الـ 32، وجاء هدف بوروسيا عن طريق اللاعب سباستيان هيلير فى الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع ان يخوض فريق أتلتيكو مدريد اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماريو هيرموسو، أكسيل فيتسل، جابريل باوليستا

خط الوسط: صامويل لينو، ساؤول نيجيز، كوكي، رودريجو دي باول، ناويل مولينا

خط الهجوم: ماركوس ليورينتي، ألفارو موراتا

وتضرب الغيابات صفوف أتلتيكو مدريد، حيث يغيب المهاجم الهولندي عن المباراة الثالثة على التوالي، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل أسبوع ونصف، كما يغيب لاعب الوسط الفرنسي، الذي وصل إلى المراحل الأخيرة من تعافيه من تمزق وتر العرقوب، كما يقضي الجناح البرازيلي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، بسبب البطاقات الصفراء.