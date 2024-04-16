"الدولي الكاراتيه": جولة «البريميرليج» بالقاهرة تشهد مواجهات شرسة بين الأبطال

توقع الاتحاد الدولي للكارتيه في تقرير نشره على موقعه الرسمي أن تشهد بطولة الدوري العالمي «البريميرليج» للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري، على الصالة المغطاة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي مواجهات لا تُنسى وذلك من أجل حصد المزيد من النقاط والفوز بلقب «الفائزون الكبار» وهم الفائزون الحاصلون على المركز الأول في تصنيف الدوري العالمي للكاراتيه 1، في كل فئة فردية.

ففي منافسات الكاتا للسيدات، تشتد المنافسة بين اليابانية ماهو أونو ولاعبة هونج كونج مو شيونج جريس لاو، حيث حصدت كل منهما 1560 نقطة وهو ما يجعل المنافسة بينهما في القاهرة شرسة للغاية.

وفي منافسات الكوميتيه للسيدات، تتصدر الفنزويلية يورجيليس سالازار وزن 50 كجم برصيد 180 نقطة، رغم تعرضها للإصابة في جولة أنطاليا ما حرمها من خوض المباراة النهائية.

وفي وزن 55 كجم تتصدر اليابانية أيري شيما بفارق 120 نقطة ، وفي وزن 61 كجم تتساوى الإيرانية وأتوسا جولدهادنجاد والمغربية فاطمة الزهراء تشاجاي برصيد 1140 نقطة لكل منهما. وتهيمن السويسرية إيلينا كيريسي على وزن 68 كجم بـ 240 نقطة، بينما تتصدر الإسبانية ماريا توريس وزن فوق 68 كجم بـ 600 نقطة بعد وصولها إلى منصة التتويج في كل من جولتي باريس وأنطاليا.

وفي منافسات الكاتا رجال يستعرض الياباني كاكيرو نيشياما قوته بعد تصدره المنافسات بفارق 660 نقطة على أقرب منافسيه، الامريكي أرييل توريس .

أما في منافسات الكوميتيه للرجال، يتصدر التركي إراي سمدان وزن 60 كجم، يليه الكويتي عبدالله شعبان بعد المواجهة المثيرة بينهما في جولة أنطاليا ، ويتطلع المغربي سعيد أوباية إلى تعزيز هيمنته على وزن 67 كجم بعد فوزه بلقبين في كل من جولتي باريس وأنطاليا.

وفي وزن 75 كجم يهيمن لاعب منتخبنا الوطني عبد الله ممدوح بفارق 780 نقطة، بينما يتصدر يوسف بدوي فئة منافسات وزن 84 كجم برصيد 300 نقطة ، متفوقا على اليوناني كونستانتينوس ماستروجيانيس. ويتصدر لاعب منتخبنا طه طارق وزن فوق 84 كجم .

وتكمن أهمية جولة الدوري العالمي بالقاهرة، في كونها المفتاح لتحديد الفائزين بمنافسات الدوري العالمي قبل ختام الموسم بالجولة النهائية في الدار البيضاء.