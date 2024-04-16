رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع وحدتي المجلات العلمية و إدارة تطوير مشروعات التعليم العالي، ومركزي تطوير الأداء الجامعي، والطباعة والنشر، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتورة مها أحمد مدير وحدة المجلات، والدكتور هاني النشار مدير وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي، والدكتورة عبير معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور ناجي رضوان مدير مركز الطباعة والنشر، وأعضاء مجلس الإدارة.

استهل رئيس الجامعة اجتماع وحدة المجلات العلمية بالتهنئة بتدشين وإتاحة المجلة التي تصدرها كلية التمريض والمجلة التي يصدرها معهد الليزر على بنك المعرفة، والمجلة التي تصدرها كلية الطب على دليل DAOJ العالمي، والتهنئة بحصول مجلة بحوث الخدمة الاجتماعية على المركز الأول على مستوى المجلات المتخصصة في العلوم الاجتماعية والسادس على مستوى الوطن العربي في قواعد بيانات دار المنظومة.

وخلال اجتماع وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم العالي استعرض رئيس الجامعة تقرير رفع البيانات الإحصائية المرتبط بوحدات الجامعة، ومناقشة ما يتعلق بالإختبارات الإلكترونية وتجديد اعتماد مركز التحول الرقمي لفترة جديدة.

وخلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي تمت الموافقة على عقد دورة الاقتباس العلمي لمدة يومين أون لاين للوافدين والقاطنين خارج محافظة بني سويف، وعقد ورش عمل علمية متخصصة ينظمها المركز بالتعاون مع كليات ومعاهد الجامعة بدايةً بمجال الرنين النووي المغناطيسي، كما تم عرض تقرير مكتب التعاون والعلاقات الخارجية بشأن التعاون الدولي مع الهيئات الأجنبية داخل مصر.

وخلال اجتماع الطباعة والنشر، تم استعراض تقرير عن مجمل أعمال المركز خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة التجهيز لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني.