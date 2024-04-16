رئيس "البحوث الزراعية": القطن المصري من الأفضل عالميا ويحتل الترتيب الثاني بحجم الإنتاج

قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن القطن المصرى يقف على قمة جودة القطن فى العالم، حيث يعد رقم واحد على مستوى العالم فى معيار الجودة، ورقم 2 عالميا على مستوى حجم الإنتاج.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى - التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى".

وأضاف عبد العظيم: “بالفعل كنا نزرع نحو 2 مليون فدان قطن، ولكن رغم تراجع المساحة المنزرعة، إلا أن انتاجنا يمثل نحو 20 فى المائة من الإنتاج العالمى، من القطن طويل التيلة على مستوى العالم، وهى نسبة جيدة، متابعا بأن هناك 5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطن على مستوى العالم، فى مقدمتهم الهند، التى تنتج نحو 25 فى المائة، من حجم الانتاج العالمي”.

وتابع، بدأت مصر فى تسجيل أول صنف من القطن خاص بها فى عام 1921، ونجحت حتى الآن فى تسجيل 99 صنف.

وأضاف: “كنا نزرع قطن لا نصنعه ونستورد قطن لتصنيع الغزل والنسيج، متابعا، والآن لدينا خطة بالفعل بدأت 2015 ، يشترك فيها عدد من الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق بين زراعة القطن وتصنيعه وتصديره”.

وتابع: “نستهدف إعداد خريطة واضحة تتضمن بيانات واضحة عن الكميات المطلوبة للتصنيع والمطلوبة للتصدير، وبالتالى يتم توفيرها فى الزراعة فى كل موسم”.