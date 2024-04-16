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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إعلام أمريكي: الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، تعمل على الترويج لفرض عقوبات جديدة على إيران، في أعقاب هجومها على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تقدم يلين العقوبات الجديدة في مؤتمر لوزراء المالية من جميع أنحاء العالم، الذين سيصلون في نهاية هذا الأسبوع إلى واشنطن لعقد اجتماعات نيابة عن صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تقول يلين في بيانها إن وزارة الخزانة الأمريكية "لن تتردد في العمل مع حلفائنا واستخدام العقوبات للإضرار بالأنشطة الشريرة للنظام الإيراني للإضرار بالاستقرار العالمي”.

وأفادت تقارير في الولايات المتحدة الليلة الماضية بأنه على الرغم من رغبة الرئيس جو بايدن في منع التصعيد في الشرق الأوسط، إلا أنه لن يمنع إسرائيل من الرد على الهجوم الإيراني.

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