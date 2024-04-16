السعودية وباكستان تؤكدان التزامهما بالتعاون الاقتصادي متبادل المنفعة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم /الثلاثاء/ التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية التي تركز على التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة.

جاء ذلك أثناء لقائهما خلال زيارة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان إلى باكستان، لتسريع متابعة التفاهم الذي تم التوصل إليه بين شهباز شريف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما الأخير في مكة المكرمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن زيارة الوفد السعودي دليل على الالتزام القوي للبلدين بتعزيز العلاقات الثنائية التي تركز على التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة، مشيرا إلى ضرورة عمل الجانبين بشكل وثيق لتسريع المرحلة الأولى من الاستثمارات السعودية في باكستان بموجب الترتيب الجديد.

وأعرب شهباز شريف - خلال اللقاء - عن تقديره العميق للقيادة السعودية، وشدد على الأهمية التي توليها باكستان لعلاقاتها الأخوية والاقتصادية والاستراتيجية الطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية.

كما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني الوفد السعودي على مجلس تسهيل الاستثمار الخاص ومبادراته لتشجيع الاستثمار في باكستان، وسلط الضوء على تعاون جميع المؤسسات لتعزيز الاستثمار في باكستان من خلال مركز الاستثمار السعودي للاستثمار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به وفده، وأكد أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها القوية والوثيقة مع باكستان، مشيرا إلى التزام المملكة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع باكستان.

كما ناقش الجانبان الوضع المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

