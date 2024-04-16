نتنياهو للمجندين الجدد: عازمون على هزيمة إيران

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل عازمة على هزيمة إيران وتحقيق أهداف الحرب في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو بمجندين للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخصصين لمهام قتالية في لواء جولاني ولواء جفعاتي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية .

وفي حديث مع المجندين الجدد، قال نتنياهو: "هناك ثلاثة أهداف: الأول - القضاء على حماس، والثاني - إعادة المخطوفين، والثالث - ضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

وعلق نتنياهو على الهجوم الإيراني على إسرائيل، وقال: إيران تقف خلف حماس، خلف حزب الله، خلف الآخرين، لكننا مصممون على الفوز هناك، والدفاع عن أنفسنا في كل الساحات.