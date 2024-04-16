رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مركز اللغات والترجمة

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز اللغات والترجمة، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور إبراهيم حامد المدير التنفيذي لمركز اللغات والترجمة، وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال أكاديمية حيث أحيط الأعضاء علمًا بعقد الاختبار الأكاديمي رقم 135 بكلية الطب وكان المتقدمين 143 ممتحنًا، كما تم تحديد موعد انعقاد الاختبار الأكاديمي رقم 136 في نهاية شهر إبريل المقبل وبلغ عدد الطلاب الحاجزين 120 ممتحنًا، وجاري الحجز للدورة الثالثة لتعليم اللغة الألمانية حيث من المقرر أن تبدأ بداية الأسبوع القادم.

كما تم ترجمة 23 وثيقة باللغة الإنجليزية وعدد واحد وثيقة باللغة الفرنسية، وذلك حتى نهاية شهر مارس الماضي.