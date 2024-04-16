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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل صديقه في السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت نيابة السلام اليوم الثلاثاء، إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل صديقه لخلافات بينهما وحيازة سلاح أبيض بمنطقة السلام .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام  بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبالانتقال لمحل البلاغ تبين العثور علي جثة عامل به طعنة أدت لوفاته في الحال.

وبسؤال الشهود وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل  المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم واعترف بارتكاب لنشوب  مشاجرة بينهما وارشد عن  السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة السلام حيازة سلاح أبيض قسم شرطة السلام ب