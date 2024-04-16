إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل صديقه في السلام

قررت نيابة السلام اليوم الثلاثاء، إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل صديقه لخلافات بينهما وحيازة سلاح أبيض بمنطقة السلام .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبالانتقال لمحل البلاغ تبين العثور علي جثة عامل به طعنة أدت لوفاته في الحال.

وبسؤال الشهود وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم واعترف بارتكاب لنشوب مشاجرة بينهما وارشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.