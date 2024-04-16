إصابة شخصين باختناق نتيجة تسريب غاز بالقليوبية

أصيب شخصين باختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما بمنطقة أتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهم فى حالة خطيرة إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول حالتين اختناق نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم في منطقة أتريب بمدينة بنها، وجاري تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين إصابة شخصين نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم أدى إلى وجود حالة اختناق لهما، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.