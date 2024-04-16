رئيس تعليم الشيوخ: لا بد من مراجعة ملف عودة الدورة الزراعية وخاصة في الأراضي الجديدة المستحدثة

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنه لابد من مراجعة ملف عودة الدورة الزراعية وخاصة في الاراضي الجديدة المستحدثة وإعلام جميع مشتري ومالكي تلك الأراضي بتطبيق نظام الدورة الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري .

وطالب دعبس بالعمل علي دراسة السوق الخارجي التصديري لمحصول القطن والتعرف علي خريطتة بكل ما فيها جيدا والتي بناء عليها يتم وضع خطة واستراتيجية زراعة القطن المصري وانواعه وفئاته بحيث نبحث التصدير لاي سوق من حيث النوع والصنف والجودة ونبحث كل مكان يحتاج ايه من نوعية القطن وبناء علية يتم وضع استراتيجية الزراعة وكذلك نوع القطن.

كما طالب دعبس بالعمل علي دراسة ملف بيع الاراضي الجديدة بطرع وبيع الاراضي وتحديد اسعار الاراضي وذلك بطريقة شفافة ومتكافئة وطالب برد قيمة التامين الخاص بشراء الأراضي وقال انا خضت تجربة في هذا الأمر ولم يتم رد مبالغ التأمين ولذلك لابد من الشفافية في هذا الامر.

وطالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بدراسة ملف عدم زراعة الفلاح المصري لزراعة القطن المصري جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاستة والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى

وأضاف لابد من دراسة هذه المشكلة بكافة جوبنها لان هناك العديد من الأمور التي تحيط بهذا الملف ومنها لابد من العمل و وجود تسعير عادل لسعر القطن المصري في ضوء التكلفة العالية للزراعة بكافة مشتملاتها وكذلك ارتفاع اسعار جني محصول القطن لدرجة ان هناك مزراعين يتركون المحصول في المرحلة الثانية من الجني وهو ما يسبب خسائر كبيرة لهم. وطالب رئيس المجلس الجميع بالتكاتف لدراسة مشكلة عزوف الفلاح عن زراعة القطن علي الرغم من انه كان احد اهم المصادر للفلاح المصري.