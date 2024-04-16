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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تكثيف الجهود بالمراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالي وخلق متنفس حيوي للمواطنين بأسوان

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والأتربة بأسوان
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تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، مع إزالة التعديات فى مهدها ، فضلاً عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة مبانى وشدة خشبية بمنطقة حى أطلس، والتحفظ على مواد البناء، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة، مع جرد الأتربة وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية بكافة المناطق والأحياء السكنية ، علاوة على صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة المحمودية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإستكمال أعمال رفع الإشغالات ، والنظافة العامة بنطاق حى وسط وغرب المدينة ، وكذا بطريق أسوان / القاهرة الزراعى، وهو الذى تكامل مع قيام الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

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النظافة العامة رفع التراكمات والمخلفات ازالة التعديات أخبار محافظة أسوان