أستاذ الاقتصاد الزراعي يكشف خطة «التموين» لتوريد 3.5 مليون طن قمح

علق جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، على خطة الدولة استعدادا لموسم توريد القمح، قائلا إن القمح يمثل سلعة الأمن الغذائي الأولى في مصر، لافتا الى ان الغرفة المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية هي التي تشرف على عملية توريده لما لها من اهمية كبرى.

وأضاف «صيام»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الخطوة الأولى في خطة توريد القمح تبدأ بتحديد نقاط الاستلام في جميع أنحاء الجمهورية وتقدر المساحة المزروعة منه بحوالي أكثر من 3 ملايين فدان.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في أن تحديد السعر والكمية الموردة المستهدفة وهي 3.5 مليون طن وهذا هو الهدف المنشود لهذا العام، موضحا أن هذا الرقم قريب وسهل تحقيقه في ظل الزيادة السعرية، لافتا إلى أن الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت المعايير لتوريد القمح وهي الرقابة على نقل القمح من محافظة إلى أخرى بتصاريح رسمية، فضلا عن الرقابة على مصانع الأعلاف ومنع استخدام القمح في العلف.