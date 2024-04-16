رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدا من الكنائس للتهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، القمص باسليوس وكيل دير الأنبا بولا بمركز ناصر، والقمص فام وكيل دير الأنبا انطونيوس، وذلك للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية تبادل الزيارات والتهاني بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين في المناسبات المختلفة، الأمر الذي يسهم في تقوية النسيج الوطني، ويؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، داعيا الله عز وجل، أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أكد الوفد عمق المشاعر بين المسلمين والمسيحيين، والتي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد على تماسكها التاريخ، مؤكدين أن أعياد المصريين للجميع، فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلى مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.