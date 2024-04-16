تأجيل معارضة نسرين طافش على تأييد حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد

قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة تأجيل الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، لجلسة 8 مايو المقبل.

وكانت محكمة جنح أكتوبر أيدت في وقت سابق حبس طافش 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك غيابياً، بعد ثبوت إصدارها شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه للمجني عليها نشوى صفاء الدين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام طافش بإصدار شيك بنكي للمجني عليها في 30 من يناير لسنة 2023 ليتبين لاحقاً عدم وجود رصيد كاف لتغطية المبلغ، مع علمها بذلك. وقدمت المجني عليها صورة ضوئية من الشيك، بالإضافة إلى صورة ضوئية من إشعار رفض البنك صرفه لعدم كفاية الرصيد، كدليل على دعواها.

وقد حددت المحكمة جلسة 26 من يونيو الماض لنظر القضية، حيث قضت بحبس المتهمة غيابياً 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً واستأنفت نسرين طافش على الحكم الصادر ضدها، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الاستئناف.