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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد: 20 ألف فدان زيادة بالمساحة المنزرعة بالقمح عن العامين الماضيين

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو 20 ألف فدان.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه بالتنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف، ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك التدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد.

 وشدد على زيادة نقاط تجميع القمح وتشكيل لجان للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال هذا العام.

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