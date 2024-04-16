خبير: المجتمع الدولي لم يتحمل مسئولياته فيما يخص الأحداث في غزة

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن المجتمع الدولي لم يتحمل مسئولياته فيما يخص الأحداث في غزة ولم يتبنى رؤية مصر الواضحة بضرورة إنهاء حالة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باعتباره السبب الرئيسي فيما يحدث الآن.

وأضاف “فارس” خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة تحركت بشكل كبير من خلال وزير الخارجية المصري لخفض التصعيد والاتصال بالجانب الإسرائيلي والإيراني والقوى الكبرى للعمل على نزع فتيل الأزمة من خلال وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاولة تدارك النتائج الكارثية التي من المحتمل أن تنتج من تصاعد الأحداث بين إيران وإسرائيل في المنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل تقوم بمحاولة إلهاء الرأي العام العالمي والداخلي أيضًا، لافتًا إلى أن إسرائيل خرجت بمكاسب كبيرة مما حدث بينها وإيران بينما لم تجن إيران شيء والقضية الفلسطينية هي الخاسر الأكبر فيما حدث.