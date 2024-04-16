بطولة أفريقيا للكرة الطائرة| تدريبات بدنية لـ«رجال الأهلي»

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، مرانًا بدنيًا داخل صالة الجيم اليوم، في إطار استعداداته القوية لمواصلة مشواره في بطولة إفريقيا للأندية.

ووضع الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني برنامجا خاصا للفريق يشتمل على تدريبات استشفائية وأحمال بدنية وفقا لخطة الاستعداد للمنافسات القادمة في البطولة.

وحصل فريق رجال طائرة الأهلي اليوم على راحة وفقا لجدول المباريات، ليؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد بعد مباراتي جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0.