رئيس جامعة بني سويف يتفقد المبنى الإداري وإدارة الوافدين

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية داخل المبنى الإداري ومبنى إدارة الوافدين لمتابعة انتظام العمل بعد العودة من إجازة عيد الفطر حيث رافقه في الجولة محمد سليم أمين عام الجامعة.

وتضمنت الجولة المرور على مكاتب النواب، ومكتب أمين عام الجامعة، والعلاقات العامة، والأمن الإداري، والشئون الإدارية، وشئون التعليم والطلاب، والشئون المالية، ومكاتب إدارة الحسابات ومركز الدفع الإلكتروني، وإدارة الموارد البشرية، ومسرح الجامعة، والشئون القانونية، والدراسات العليا، وإدارة المخازن، والتوجيه المالي والإداري، والتحصيل الإلكتروني، وإدارة المشروعات البيئية.

وأكد الدكتور منصور حسن، أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للجهاز الإداري والوقوف على نقاط القوة والعمل على معالجة نقاط الضعف بشكل فوري، مما ينعكس بدوره على الأداء الإداري بشكل عام ويصب في مصلحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً حرص الجامعة علي خلق بيئة عمل منتجة تسعى لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق الجودة في الأداء الوظيفي، مشيراً إلى ضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة، لضبط منظومة العمل، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التميز.