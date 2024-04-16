4 نصائح مهمة لحماية "الكلى".. ومتى يجب الذهاب للطبيب؟

خلق الله الكثير من الأعضاء في أجسامنا، وكل عضو له أهميه وله دور، ومن أهم هذه الأعضاء، “الكلي” حيث تعد عضو أساسي في جسم الإنسان وتقوم بدور هام جدا.

الكلى هي المسؤولة عن تصفيه الدم من السموم وبهذا الدور فهي مسؤلة عن التحكم في ضغط الدم ومن ثم الحفاظ علي صحه العظام ولأهميه هذا العضو فقد اجتمع خبراء الصحة علي تقديم مجموعة من النصائح للحفاظ علي صحة الكلى، وتتمثل هذه النصائح فيما يلي:

أولا

الحفاظ علي الكلي من الجفاف

أوصى خبراء الصحة بالحفاظ علي الكلي من الجفاف وذلك بجعلها رطبه وهذا بتناول أكبر كميه من السوائل وخاصه الماء وفي سبيل ذلك حددوا عدد اكواب الماء التي يجب تناولها يوميا بحوالي ثمانيه لأكواب من الماء فضلا عن تناول بعض من السوائل مثل الفاكهة الطازجه والشاي وغيرها



ثانيا التقليل من الملح في الطعام

شدد خبراء التغذيه على ضرورة التقليل من ملح الطعام وذلك حتي لا يسبب ارتفاع ضغط الدم الذي عنه تنتج بعض مشاكل الكلي التي لا يشعر بها المريض الا بعد وصوله للمرحله الاخيره من إصابته بمشاكل الكلي وما يتترتب عليه من مضاعفات كثيره لا يعلم مداها الا الله حيث تصل لخطورة بالغه



ثالثا الإقلاع عن التدخين

ينصح الخبراء بأن من يدخن عليه ان يقلل من التدخين تدريجي او انه يقلع عنه نهائيا ذلك لانه قد يضر بكليته دون أن يشعر حيث أنه يسبب لنفسه دون أن يشعر زيادة بضغط الدم فينجم عنها غلق في الادعيه الدمويه مما يؤثر بشكل سلبي علي الكلي ويعرضها للخطر .

رابعا ممارسه الرياضه

ينصح خبراء الصحه بممارسة الرياضه بشكل يومي وليس من الضروري ان تكون بصاله العاب رياضيه بل انه يمكن ممارسه الرياضه بشكل يومي وذلك من خلال المشي لعدة دقائق او صعود السلم وذلك من أجل الحفاظ علي الوزن الصحي ذلك لان الوزن الصحي وتناسبه مع الجسم يساهم في التخلص من اي عرض خاص بمشاكل الكلي ذلك عن مجموعه النصائح التي أجمع عليها الخبراء

أعراض الشعور والاحساس بألم الكلي

فقد أجمع خبراء الصحه بعد إجراء الابحاث والتجارب بأن المريض لا يشعر بتلك الأعراض ولا يتوقف عندها ذلك لانه ينظر إليها علي انها عاديه ولكنها في حقيقه الأمر من أهم الأعراض المسببه لمشاكل الكلي والمنزرة بخطوة المرحله التي لو لم يهتم بها سيصل إليها وهي الصداع وارتفاع ضغط الدم الذي بدوره يؤدي الي الغثيان وفقدان الشهيه ومع الوقت يصل لمرحله تليف الكلي وعلي ذلك ينصح الأطباء بأن عند إحساس المريض بتلك الأعراض عليه ان يقوم باجراء فحص دوري للكلي وذلك لكل من يشعر بالاعراض وخاصه مرضي السكري الذين يعانون من ارتفاع صغط الدم فعليهم يلجئون إلي اختبارات طبيه والمتابعه الدوريه للاطمئنان .