الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في انقلاب أتوبيس بأوسيم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا في انقلاب أتوبيس بترعة البراجيل التابعة لمركز أوسيم، وأمرت بالتحفظ على سائق الاتوبيس للتحقيق، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط أتوبيس بترعة بعد موقف البراجيل، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن قائد حافلة فقد سيطرته على عجلة القيادة وانحراف السيارة عن مسارها وسقوطها بالترعة.

أسفر عن الحادث سقوط 4 مصابين حالتهم مستقرة نقلوا إلى المستشفى للعلاج مع رفع الأتوبيس من مجرى الترعة