دفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل شقة ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل شقته بكفر طهرمس ببولاق الدكرور، عقب مناظرة جثمانه وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية له، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وأفادت التحريات أن الشاب المتوفي كانت جثته معلقه بحبل مثبت بسقف الغرفة، والتفاف الحبل حول عنقه أدى إلى كسرها، مما تسبب في وفاته، وانه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد آثار ظاهرة داله على وجود شبهة جنائية.

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء داخل شقة سكنية بكفر طهرمس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة محمود حسين علي 35 سنة يتدلى من حبل مثبت بسقف الغرفة، وبينت التحريات أنه تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.

تحفظت الشرطة على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن