انقطاع الاتصالات والانترنت عن بيت حانون تزامنًا مع توغل قوات الاحتلال في المدينة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بانقطاع الاتصالات والانترنت عن مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي في عدة شوارع ببيت حانون وتحاصر مدارس تضم نازحين.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا بالطائرات الحربية استهدف بها مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وحاصرت دبابات الاحتلال مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وتطلق النار عليهم.

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بسقوط عدد من الشهداء جراء قصف للاحتلال استهدف به مسجدًا في جباليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، بجميع آليات الحرب، البرية والبحرية والجوية، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين ليصل إلى 33،797 شهيدًا، كما تزايد عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 76،465 جريحًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.