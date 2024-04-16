فلسطين.. آليات الاحتلال تجوب شوارع بيت حانون وتحاصر مدارس تضم نازحين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي جابت عدة شوارع في بيت حانون وتحاصر مدارس تضم نازحين.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا بالطائرات الحربية استهدف بها مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وحاصرت دبابات الاحتلال مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وتطلق النار عليهم.

ومساء أمس الإثنين، هاجم مستوطنين إسرائيليين بحماية جنود الاحتلال، قرية شعب البطم في مسافر يطا، جنوب الخليل وهاجموا مساكن المواطنين في القرية، وأحرقوا مركبة تعود ملكيتها للمواطن محمد عبد الجبارين.

وأصيب مواطنان فلسطينيان في اعتداء للمستعمرين، جنوب بيت لحم، حيث هاجموا المستوطنين الإسرائيليين مركبة بالحجارة قرب مجمع مستعمرة "غوش عصيون"، ما أدى لإصابة المواطنين علي عبد الباسط فنون، وعمر مسعود فنون، بجروح ورضوض، نقلا إثرها إلى المستشفى.